Argentina se aleja de sus vecinos en proyecciones internacionales.

El panel de economistas de FocusEconomics ha presentado su último informe de enero, donde se destaca que Argentina se perfila como una excepción en el contexto económico de América Latina. Mientras que la mayoría de los países de la región muestran un crecimiento moderado y por debajo del promedio histórico, se prevé una expansión del Producto Bruto Interno del 3,2% para Argentina.

Este desempeño económico se asemeja únicamente al de Paraguay, en un panorama donde el estancamiento es predominante en gran parte de la región. La situación contrasta con las proyecciones más sombrías que enfrentan otros países latinoamericanos, sugiriendo una posible divergencia en la recuperación económica de Argentina frente al resto del continente.