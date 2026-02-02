Miércoles, 4 de Febrero 2026
Argentina se mantiene al margen de los mercados internacionales pese a la reducción del riesgo país
Internacional

Argentina se mantiene al margen de los mercados internacionales pese a la reducción del riesgo país

El presidente Javier Milei confirmó que Argentina no buscará financiamiento en mercados internacionales, a pesar de la baja del riesgo país. La estrategia se centra en liquidar activos del Estado y mantener un déficit cero para asegurar el pago de intereses.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno argentino no tiene planes de acceder a los mercados internacionales de deuda, a pesar de la reciente caída en el riesgo país. Esta decisión se enmarca en una estrategia que busca reducir la oferta de bonos soberanos, fortaleciendo así su demanda para bajar las tasas de interés.

En un comunicado en su cuenta de la red social X, Milei explicó que los pagos a organismos multilaterales se realizarán a través de la liquidación de activos del Estado. Además, ratificó el compromiso de mantener un déficit cero para garantizar el pago de los intereses de la deuda, indicando que, en el peor de los casos, se consideraría únicamente un roll-over.

A pesar de la mejora en los indicadores financieros y la estabilidad en el mercado, el presidente subrayó que no se prevé una emisión de deuda internacional en el corto plazo. Esta postura responde a la intención del Gobierno de consolidar el equilibrio fiscal como eje del programa económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Etiquetas: argentina economía gobierno nacional deuda riesgo país bonos soberanos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1428 articles →

Artículos relacionados

Tragedia en Brasil: al menos 15 fallecidos en volcadura de micro turístico

Bachelet recibe apoyo de Brasil, México y Chile en su candidatura a la ONU

La captura de Maduro: cambios significativos en Venezuela en el último mes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar