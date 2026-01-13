Argentina se prepara para el regreso a los mercados internacionales, según Morgan Stanley

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Argentina enfrenta un desafío significativo en el ámbito de la deuda, con próximos pagos en moneda extranjera que alcanzan aproximadamente u$s15.600 millones durante 2026. El informe de Morgan Stanley destaca que julio se presenta como un mes crítico, con una emisión de eurobonos esperada para el segundo trimestre de ese año.

La entidad sugiere que la emisión de estos bonos podría tener un plazo de entre 7 y 12 años, con un rendimiento superior al 10% y un cupón cercano al 9,5%. Se estima que el monto mínimo de colocación debería ser de u$s3.000 millones, suficiente para cubrir los u$s2.800 millones que vencen en julio. Sin embargo, la cifra podría incrementarse si el Gobierno opta por manejar sus pasivos de otra manera.

El informe también menciona que la curva de rendimientos ha mostrado un leve aplanamiento recientemente, lo que es un indicador importante para los inversores. Además, se señala que los bonos cortos están mejor valorados y que los warrants atados al PBI presentan una relación riesgo-recompensa atractiva, aunque dependerán de avances legales futuros.