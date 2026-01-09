Argentina se prepara para un pago significativo de deuda con apoyo bancario.

Argentina abonará este viernes un vencimiento de bonos soberanos de 4.300 millones de dólares, utilizando fondos del Tesoro y un préstamo de 3.000 millones de dólares de bancos internacionales. La operación destaca la importancia del 'repo' para cubrir necesidades financieras.

Argentina realizará un pago significativo de bonos soberanos este viernes, que asciende a aproximadamente 4.300 millones de dólares, utilizando fondos del Tesoro nacional y financiamiento de un grupo de bancos internacionales. Este compromiso incluye tanto intereses como capital de bonos, en su mayoría en manos de acreedores privados.

Los fondos necesarios provendrán de la cuenta en dólares del Tesoro en el Banco Central argentino y de una operación de 'repo' con bancos internacionales, que fue anunciada recientemente. Este acuerdo involucró a seis entidades, incluyendo Bank of China y JPMorgan, y permitió un préstamo de 3.000 millones de dólares con garantías en bonos soberanos del país.

El economista Juan Manuel Franco destacó que, aunque el pago no representaba un riesgo para el mercado, los inversores estaban atentos a la situación de las cuentas del Tesoro y del Banco Central para determinar la estrategia de financiamiento. Los fondos no utilizados de la operación 'repo' se destinarán a las reservas internacionales del Banco Central y podrán ser empleados para futuros vencimientos de deuda.