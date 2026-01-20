Miércoles, 21 de Enero 2026
Argentina tiene la ruta aérea más turbulenta del mundo, según un nuevo estudio.
Internacional

Argentina tiene la ruta aérea más turbulenta del mundo, según un nuevo estudio.

Una ruta aérea argentina se posiciona como la más turbulenta del mundo, lo que plantea preocupaciones sobre la seguridad y la experiencia de vuelo. Descubre más detalles sobre este fenómeno.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 20 h 1 min de lectura
Un reciente estudio ha clasificado las rutas aéreas más turbulentas del mundo, destacando que una ruta en Argentina ocupa el primer lugar. Este análisis se basa en datos de vuelos y condiciones meteorológicas que afectan la estabilidad del vuelo.

La información revela que los pasajeros en esta ruta experimentan un mayor nivel de turbulencias en comparación con otras aéreas internacionales. Este fenómeno puede ser atribuido a diversas condiciones atmosféricas prevalentes en la región.

Además, se han identificado otros trayectos significativos que también presentan niveles altos de turbulencia, lo que genera preocupación entre los viajeros frecuentes. La seguridad aérea sigue siendo una prioridad para las aerolíneas, que trabajan en mejorar la experiencia de vuelo.

