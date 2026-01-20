Argentina tiene la ruta aérea más turbulenta del mundo, según un nuevo estudio.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un reciente estudio ha clasificado las rutas aéreas más turbulentas del mundo, destacando que una ruta en Argentina ocupa el primer lugar. Este análisis se basa en datos de vuelos y condiciones meteorológicas que afectan la estabilidad del vuelo.

La información revela que los pasajeros en esta ruta experimentan un mayor nivel de turbulencias en comparación con otras aéreas internacionales. Este fenómeno puede ser atribuido a diversas condiciones atmosféricas prevalentes en la región.

Además, se han identificado otros trayectos significativos que también presentan niveles altos de turbulencia, lo que genera preocupación entre los viajeros frecuentes. La seguridad aérea sigue siendo una prioridad para las aerolíneas, que trabajan en mejorar la experiencia de vuelo.