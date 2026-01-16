Aviación de EE.UU. advierte sobre riesgos para aerolíneas en América Latina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La agencia de aviación de EE.UU. ha emitido alertas a las aerolíneas sobre "riesgos potenciales" en diversas regiones de América Latina, en relación con la reciente actividad militar. Este aviso surge a raíz de operaciones militares en Venezuela, que han generado preocupaciones sobre la seguridad aérea en la zona.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han escalado, especialmente después de la declaración de Donald Trump sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano. Desde Caracas, el gobierno ha respondido calificando esta medida como una "amenaza colonialista".

El contexto actual también recuerda la reciente muerte de 32 militares durante una operación de captura del líder venezolano, lo que ha llamado la atención sobre el costo de las alianzas en la región, particularmente para Cuba.