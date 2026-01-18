Domingo, 18 de Enero 2026
China busca incentivar la natalidad con impuestos y cuidados infantiles más accesibles.
Internacional

China busca incentivar la natalidad con impuestos y cuidados infantiles más accesibles.

China enfrenta una disminución en las tasas de natalidad, siendo uno de los países más costosos para criar hijos. Este fenómeno podría repercutir en su economía a largo plazo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 14 h
Un reciente estudio ha revelado que China se ha convertido en uno de los países más costosos para criar hijos. Esta situación ha llevado a que muchas parejas jóvenes en el país opten por tener menos hijos.

El informe destaca que el aumento en los costos de crianza, incluyendo la educación y atención médica, está impactando las decisiones familiares. A pesar de la preocupación por el alza de precios, algunas personas no parecen preocuparles los costos de los anticonceptivos.

Esta tendencia hacia la reducción en el número de hijos refleja un cambio cultural que se está observando en diversas partes del mundo, similar a lo que sucede en Argentina y otros países.

TL;DR

