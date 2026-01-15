Jueves, 15 de Enero 2026
Cines de Rosario estrenan producción nacional y películas internacionales destacadas
Internacional

Cines de Rosario estrenan producción nacional y películas internacionales destacadas

Cinco estrenos llegan a los cines de Rosario, destacando "La virgen de la tosquera", un terror sobrenatural argentino. Valdrá la pena descubrir cómo la magia negra transforma la vida de sus protagonistas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 11 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este jueves, los cines de Rosario presentan cinco estrenos, destacándose La virgen de la tosquera, una película argentina de terror sobrenatural dirigida por Laura Casabé. La trama gira en torno a tres amigas que, en medio de una crisis económica y social, buscan reconquistar el amor de su amigo de la infancia, Diego, con la ayuda de magia negra.

Además, se estrena Exterminio: el templo de huesos, una producción británica de terror que explora relaciones inesperadas y la inhumanidad entre sobrevivientes. El elenco incluye a Ralph Fiennes y Emma Laird, bajo la dirección de Nia DaCosta.

En el ámbito del drama biográfico, llega Marty Supremo, que narra la vida de Marty Reisman, un jugador de ping pong que se convirtió en campeón a los 67 años. Esta película cuenta con las actuaciones de Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow, dirigida por Joshua Safdie.

Los estrenos también incluyen Tom y Jerry: la brújula mágica, una película de animación china que sigue a los icónicos personajes en un viaje a una ciudad dorada inspirada en la Antigua China, y el drama japonés Sin otra opción.

Publicidad
Etiquetas: argentina cine estrenos terror la virgen de la tosquera marty supremo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

658 articles →

Artículos relacionados

Argentina se aleja de sus vecinos en proyecciones internacionales.

Protestas en Irán: un vistazo a los acontecimientos del 14 de enero de 2026

Impacto global: las noticias internacionales que marcan la agenda esta semana
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar