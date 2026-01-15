Cines de Rosario estrenan producción nacional y películas internacionales destacadas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este jueves, los cines de Rosario presentan cinco estrenos, destacándose La virgen de la tosquera, una película argentina de terror sobrenatural dirigida por Laura Casabé. La trama gira en torno a tres amigas que, en medio de una crisis económica y social, buscan reconquistar el amor de su amigo de la infancia, Diego, con la ayuda de magia negra.

Además, se estrena Exterminio: el templo de huesos, una producción británica de terror que explora relaciones inesperadas y la inhumanidad entre sobrevivientes. El elenco incluye a Ralph Fiennes y Emma Laird, bajo la dirección de Nia DaCosta.

En el ámbito del drama biográfico, llega Marty Supremo, que narra la vida de Marty Reisman, un jugador de ping pong que se convirtió en campeón a los 67 años. Esta película cuenta con las actuaciones de Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow, dirigida por Joshua Safdie.

Los estrenos también incluyen Tom y Jerry: la brújula mágica, una película de animación china que sigue a los icónicos personajes en un viaje a una ciudad dorada inspirada en la Antigua China, y el drama japonés Sin otra opción.