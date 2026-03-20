Viernes, 20 de Marzo 2026
Controversia en Catamarca: expulsan a seis estudiantes por incidentes con bengalas
Internacional

Controversia en Catamarca: expulsan a seis estudiantes por incidentes con bengalas

El Ministerio de Educación de Catamarca ratificó la expulsión de seis alumnos por el incidente de "guerra de bengalas" en la Escuela Secundaria N°8, obligándolos a cambiar de institución. La decisión se mantiene firme tras la difusión de un video que muestra el peligro del acto.

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El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca ha desmentido las especulaciones sobre una posible revisión de la sanción a seis estudiantes involucrados en un incidente conocido como la "guerra de bengalas". Este evento ocurrió en la Escuela Secundaria N°8 José Cubas en San Isidro, Valle Viejo.

La sanción no implica la expulsión del sistema educativo, sino del establecimiento, lo que obliga a los estudiantes a buscar una nueva institución para continuar su educación. La aclaración se realizó tras versiones que indicaban una reconsideración del Ministerio, lo cual fue negado oficialmente.

El incidente, que fue documentado en un video que circuló recientemente, mostró a los alumnos disparándose bengalas entre sí, generando un ambiente de descontrol y riesgo. Algunas bengalas impactaron en los propios estudiantes, lo que aumentó la gravedad del evento, que también ha planteado preocupaciones sobre la convivencia y seguridad escolar.

Después de la difusión del video y la intervención de las autoridades, se llevó a cabo una revisión administrativa que permitió identificar a los responsables, resultando en la aplicación de sanciones disciplinarias severas conforme a las normativas escolares vigentes.

Etiquetas: catamarca educación sanciones disciplinarias escuela secundaria guerra de bengalas convivencia escolar
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