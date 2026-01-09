Corte total de la Ruta 40 por los incendios en Chubut: más de 3.000 personas evacuadas

El avance de los incendios forestales obligó a Vialidad Nacional a interrumpir preventivamente la circulación en la Ruta

El avance de los incendios forestales obligó a Vialidad Nacional a interrumpir preventivamente la circulación en la Ruta Nacional 40. La provincia atraviesa una situación crítica, con cinco focos activos o controlados, evacuaciones masivas y un pronóstico adverso por fuertes vientos y ausencia de lluvias.

La provincia de Chubut enfrenta una situación de extrema gravedad a raíz del avance descontrolado de los incendios forestales. Ante la cercanía de las llamas a la calzada y la densa columna de humo que reduce drásticamente la visibilidad, Vialidad Nacional dispuso un corte total y preventivo de la Ruta Nacional 40, una de las principales vías de comunicación de la Patagonia.

Las condiciones climáticas agravan el escenario: se esperan fuertes vientos y no hay pronóstico de lluvias para los próximos días, lo que dificulta las tareas de control y aumenta el riesgo de propagación del fuego.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó el operativo desde la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas en Las Golondrinas y fue contundente al referirse al origen de los incendios. “Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”, afirmó en conferencia de prensa, al tiempo que subrayó que la prioridad es proteger a la población y controlar los focos activos. Según confirmó, ya fueron evacuadas más de 3.000 personas, en su mayoría turistas que se encontraban en la zona.

Actualmente, se registran cinco focos principales. En El Hoyo y Puerto Patriada el incendio permanece activo, con más de 1.800 hectáreas afectadas y al menos diez viviendas comprometidas, cuyas familias ya fueron reubicadas. No hay evacuados en El Hoyo, aunque sí evacuaciones preventivas en Puerto Patriada y en un sector de Epuyén. La Fiscalía determinó que el fuego fue intencional.

En Cholila, el incendio está controlado al 100%, sin evacuados, y también se investiga su origen intencional. Los focos de El Turbio y Lago Engaño se encuentran controlados, sin riesgo para poblaciones cercanas.

En el Parque Nacional Los Alerces, el incendio continúa activo en la zona del Lago Menéndez. Allí trabajan más de 50 personas, con apoyo de tres medios aéreos, en un operativo conjunto entre Nación y Provincia, mientras las autoridades advierten que el fuego avanza con gran intensidad.