Demandan transparencia a empresas de IA: preocupación global por su impacto

Las principales asociaciones de medios de comunicación a nivel global han lanzado la campaña “Facts In, Facts Out”, que busca exigir mayor transparencia a las empresas de inteligencia artificial en relación con la información que utilizan. Esta iniciativa, impulsada por la Unión Europea de Radiodifusión, la Asociación Mundial de Editores de Noticias y la Federación Internacional de Editores de Publicaciones Periódicas, destaca la necesidad de un diálogo entre los gigantes de la IA y los medios sobre el uso responsable de los contenidos periodísticos.

Un estudio de la BBC y la UER, publicado en junio de 2025, reveló que las herramientas de IA tienden a distorsionar y descontextualizar las noticias, lo que pone en riesgo la credibilidad del periodismo. Liz Corbin, directora de Noticias de la EBU, enfatizó que a pesar del potencial de la IA, esta no ha demostrado ser una fuente confiable de información. Además, Vincent Peyregne, director general de WAN-IFRA, señaló que los datos provenientes de fuentes de noticias confiables deben ser presentados de manera adecuada por los asistentes de IA, algo que actualmente no ocurre.