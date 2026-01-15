Viernes, 16 de Enero 2026
El auge del "agrolujo" en Brasil: la vida de millonarios en el centro del cultivo de lujo
El auge del "agrolujo" en Brasil: la vida de millonarios en el centro del cultivo de lujo

Goiânia se consolida como un centro comercial en Brasil, impulsado por el agronegocio, con un aumento notable en la demanda de vuelos chárter y un floreciente mercado inmobiliario de lujo.

Redacción Equipo Editorial
El nuevo reality show titulado "Las poderosas del Cerrado" presenta la vida de lujo de seis mujeres de la alta sociedad de Goiânia. Este programa, que destaca el estilo de vida de sus participantes, se enmarca en el contexto del crecimiento del comercio y los servicios en la región Centro-Oeste de Brasil.

El auge económico de Goiânia se debe en gran parte al poder del agronegocio, que impulsa la demanda en sectores de alto ingreso. Según Bruna Assumpção de Líder Aviação, se ha observado un incremento en la demanda de vuelos chárter en áreas con escaso servicio de aviación comercial, donde el negocio es elevado.

El programa incluye participantes que provienen de diversas actividades, desde la agricultura hasta el mundo de los influencers. Con este enfoque, "Las poderosas del Cerrado" busca mostrar cómo la riqueza y la modernidad coexisten en la vida cotidiana de sus protagonistas.

Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

