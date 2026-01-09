Viernes, 9 de Enero 2026
El futuro incierto del oro venezolano en las bóvedas del Banco de Inglaterra
El futuro incierto del oro venezolano en las bóvedas del Banco de Inglaterra

El Banco de Inglaterra retiene 31 toneladas de oro venezolano, generando tensiones por la falta de reconocimiento a las autoridades del país. La disputa legal sigue sin resolución.

El Banco de Inglaterra se mantiene firme en su decisión de no entregar las 31 toneladas de oro que Venezuela tiene depositadas en sus bóvedas. Las autoridades británicas han expresado dudas sobre la legitimidad del gobierno venezolano, lo que ha llevado a mantener los activos en custodia.

Desde el año 2023, el juicio que determinará el futuro del oro venezolano se encuentra paralizado. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Maduro en los tribunales británicos, el Banco de Inglaterra ha rechazado las solicitudes de entrega, argumentando la falta de reconocimiento a las actuales autoridades venezolanas.

La situación ha sido complicada desde que el gobierno interino liderado por Juan Guaidó fue reconocido, lo que sirvió como justificación para la retención del oro. Mientras tanto, el Banco de Inglaterra almacena más de 310 toneladas de oro de varios bancos centrales alrededor del mundo.

Etiquetas: venezuela banco de inglaterra oro política internacional juan guaidó gobierno de maduro
