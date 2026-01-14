El impacto de la política exterior de EE.UU. en el equilibrio global actual

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La política exterior de EE.UU. ha cambiado significativamente tras la administración de Donald Trump, según Ricardo Zúñiga, exfuncionario diplomático estadounidense. Zúñiga, quien fue cónsul en San Paulo y asesor de Barack Obama, destaca que las relaciones internacionales ya no se basan en el respeto a las alianzas tradicionales.

La reciente intervención militar en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro, ha sido criticada por líderes como Lula, quien considera que establece un "grave" precedente. Zúñiga señala que estas acciones han otorgado a Trump una considerable influencia sobre el actual gobierno venezolano, lo que podría tener repercusiones en la estabilidad de la región.

Además, el exfuncionario menciona que el impacto de estas decisiones se sentirá a largo plazo, tanto en EE.UU. como en el resto del mundo, alterando el equilibrio de poder en el hemisferio occidental.