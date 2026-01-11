El legado de Trump: el impacto de su era en la política estadounidense actual

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La reciente intervención de Donald Trump en la crisis venezolana ha generado una ola de reacciones. Ayer, millones de venezolanos recibieron con alegría la noticia de la caída de Nicolás Maduro, lo que rápidamente se tornó en desconcierto tras las declaraciones de Trump sobre el futuro del país. El presidente estadounidense anunció que Delcy Rodríguez asumirá el control del régimen, actuando bajo las órdenes de la Casa Blanca.

Trump, al referirse a la situación en Venezuela, hizo mención del petróleo, lo que ha suscitado críticas y perplejidad. Su intervención ha sido comparada con la doctrina Monroe, que buscaba prevenir la intervención europea en América. En este contexto, la figura de María Corina Machado fue menospreciada por el presidente, quien la situó como la segunda persona más humillada tras Maduro.

La transformación del liderazgo en Venezuela, que pasó de un personaje carismático como Chávez a una figura más analítica como Rodríguez, marca un cambio significativo en la política del país. Los actores políticos se enfrentan ahora a la difícil tarea de equilibrar las expectativas de diferentes grupos, tanto locales como internacionales.