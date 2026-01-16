Sábado, 17 de Enero 2026
Exportaciones de carne vacuna alcanzan su mayor valor en dos décadas gracias a precios internacionales
Exportaciones de carne vacuna alcanzan su mayor valor en dos décadas gracias a precios internacionales

Las exportaciones de carne vacuna en Argentina alcanzaron USD 2.958 millones entre enero y octubre de 2025, un aumento del 26,5% interanual, a pesar de una caída del 10% en volumen. La mejora en los precios internacionales contrarresta la disminución del stock ganadero y la menor faena, que se situó en 12,44 millones de cabezas. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el futuro del sector?

Las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzaron en los primeros diez meses de 2025 un total de USD 2.958 millones, marcando un incremento del 26,5% en comparación con el año anterior. Este aumento se debe a la mejora de los precios internacionales, a pesar de una reducción en los volúmenes exportados, que cayeron cerca del 10% respecto al mismo período de 2024.

El informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) señala que la facturación alcanzó el nivel más alto en dos décadas, impulsada por un valor promedio por tonelada que contrarrestó la disminución en las cantidades enviadas al exterior. Entre enero y noviembre, se faenaron 12,44 millones de cabezas de hacienda, lo que representa una baja del 1,9% interanual debido a factores climáticos adversos que impactaron en la producción ganadera.

A pesar de esta menor actividad, la producción de carne vacuna se mantuvo casi estable, con 2,88 millones de toneladas res con hueso, apenas un 0,5% inferior al año anterior. La mejora en el peso promedio de los animales, que se ubicó en 232 kilos, contribuyó a mitigar el impacto de la baja en la faena.

