Gustavo Petro advierte sobre la amenaza de intervención militar de EE.UU. en Colombia
Gustavo Petro advierte sobre la amenaza de intervención militar de EE.UU. en Colombia

Gustavo Petro afirmó que la amenaza de intervención militar de EE.UU. en Colombia es real, vinculada a intereses en petróleo y gas, generando tensiones en la región.

Gustavo Petro mantuvo una conversación telefónica de 55 minutos con Donald Trump, donde abordaron temas como el narcotráfico y la situación en Venezuela. Durante una entrevista con la BBC, Petro expresó que considera real la amenaza de intervención militar de EE.UU. en Colombia, aunque confía en que, tras iniciar un proceso de diálogo, esta puede ser desactivada.

El presidente colombiano también mencionó que las ofensivas militares de EE.UU. están vinculadas a los intereses en petróleo y gas. En su análisis, Petro indicó que la defensa de Colombia ante una posible acción estadounidense no sería similar a la estrategia de Venezuela, sino que aprovecharían la geografía del país para su beneficio.

