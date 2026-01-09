Gustavo Petro advierte sobre la amenaza de intervención militar de EE.UU. en Colombia

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Gustavo Petro mantuvo una conversación telefónica de 55 minutos con Donald Trump, donde abordaron temas como el narcotráfico y la situación en Venezuela. Durante una entrevista con la BBC, Petro expresó que considera real la amenaza de intervención militar de EE.UU. en Colombia, aunque confía en que, tras iniciar un proceso de diálogo, esta puede ser desactivada.

El presidente colombiano también mencionó que las ofensivas militares de EE.UU. están vinculadas a los intereses en petróleo y gas. En su análisis, Petro indicó que la defensa de Colombia ante una posible acción estadounidense no sería similar a la estrategia de Venezuela, sino que aprovecharían la geografía del país para su beneficio.