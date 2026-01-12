Impacto en Cuba: la caída de Maduro y el petróleo mexicano redefinen la región

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

A medida que Cuba enfrenta una crisis económica aguda, el 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema, con ingresos inferiores a US$1,90 diarios, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La situación se ha agravado por la escasez de combustible y problemas en las centrales térmicas, muchas de las cuales tienen varias décadas en funcionamiento.

La presión de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano ha afectado los envíos a Cuba, lo que ha incrementado la dificultad para afrontar la crisis energética. Mientras tanto, la presidenta de México ha ofrecido explicaciones sobre el envío de petróleo a la isla, pero estas han dejado más preguntas que respuestas.

A pesar de las promesas de recuperación del gobierno cubano, el sentimiento en las calles es de pesimismo y resignación, exacerbado por cortes eléctricos diarios que se han vuelto cada vez más prolongados.