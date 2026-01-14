Jueves, 15 de Enero 2026
Impacto global: las noticias internacionales que marcan la agenda esta semana
Internacional

Impacto global: las noticias internacionales que marcan la agenda esta semana

La NASA finaliza anticipadamente una misión por la enfermedad de un astronauta, marcando un hito inédito en sus operaciones. ¿Qué implicaciones podría tener esto para futuras misiones?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 21 h 1 min de lectura
Un video muestra a bomberos rescatando a un perro que había quedado atrapado en un desagüe en Argentina. La situación ha generado una ola de comentarios positivos en las redes sociales, destacando la labor de los efectivos en situaciones de emergencia.

En el ámbito internacional, el expresidente Trump ha declarado a los iraníes que "la ayuda está en camino", aunque no ha especificado detalles sobre esta asistencia. Además, busca implementar una operación militar rápida y decisiva en Irán, mientras que los republicanos han bloqueado esfuerzos para limitar su poder militar en Venezuela.

En otros sucesos, se ha reportado el desmantelamiento de un supuesto centro de rehabilitación que se utilizaba para entrenamientos relacionados con el narcotráfico. Esta acción se suma a las recientes tensiones en la región, donde se están llevando a cabo diversas operaciones de seguridad.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

