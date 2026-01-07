Impacto global: las novedades internacionales que marcan la agenda esta semana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las autoridades en Venezuela han comenzado la liberación de un número significativo de presos políticos, según informes recientes. Esta acción se produce en medio de un contexto de tensiones políticas y operativos militares, donde se reportan decenas de muertos, incluidos 32 cubanos, tras una operación militar de Estados Unidos.

Por otro lado, Donald Trump ha expresado su intención de que Estados Unidos pueda gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años. Esta declaración ha generado reacciones en el ámbito internacional, mientras que se revela que la Administración de Trump está planeando la compra de millones de barriles de crudo venezolano.

Además, familiares de los presos políticos esperan su liberación en el Helicoide, un centro de detención emblemático en el país. En otro ámbito, el impacto de la política estadounidense se amplía, con la expectativa de una reunión entre Trump y Gustavo Petro, presidente de Colombia, marcada por una convocatoria a protestas en su país.