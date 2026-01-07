Miércoles, 7 de Enero 2026
Impacto local de la captura de Maduro: ¿qué significará para La Rioja?
Internacional

Impacto local de la captura de Maduro: ¿qué significará para La Rioja?

La inestabilidad en Venezuela impacta directamente en los mercados energéticos, afectando a La Rioja, que depende del petróleo. ¿Cómo repercutirá esto en la economía local?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 11 h 1 min de lectura
La situación en Venezuela se complica tras la reciente captura de Nicolás Maduro en Nueva York durante un ataque estadounidense. Este suceso ha generado reacciones en el ámbito internacional, especialmente entre líderes como el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder chino, Xi Jinping.

Maduro, quien había recibido recientemente al diplomático chino Qiu Xiaoqi en el palacio de Miraflores, se encuentra en el centro de atención luego de su detención. Este evento puede influir en las relaciones diplomáticas y comerciales entre Venezuela y las potencias que históricamente han apoyado al régimen.

La situación continúa desarrollándose, y se espera que las decisiones de Putin y Xi a partir de estos acontecimientos tengan un impacto significativo en la política latinoamericana.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

