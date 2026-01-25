Domingo, 25 de Enero 2026
Inauguran en San Juan la primera parada de colectivos con aire acondicionado del país.
La primera parada de colectivos con aire acondicionado de Argentina se inauguró en Rivadavia, San Juan. Este innovador espacio promete mejorar significativamente la experiencia de espera de los pasajeros.

La inauguración de la primera parada de colectivos con aire acondicionado en Argentina se llevó a cabo en la Plaza Madre Universal, ubicada en la Avenida Libertador de Rivadavia, San Juan. Esta estructura innovadora promete mejorar la experiencia de los pasajeros que utilizan el transporte público en una de las provincias más calurosas del país.

La parada, que destaca por su diseño moderno y funcional, está completamente cerrada con paneles de vidrio y cuenta con iluminación LED. Además, los usuarios pueden disfrutar de bancos cómodos mientras esperan el colectivo. Esta iniciativa, impulsada por el municipio de Rivadavia, busca transformar un espacio tradicionalmente incómodo en un refugio contemporáneo.

Equipado con un sistema de climatización frío-calor, este nuevo refugio no solo es un alivio en verano, sino que también proporciona confort durante el invierno. La estructura representa un hito en el transporte urbano argentino, marcando un cambio significativo en la forma en que los pasajeros experimentan la espera del colectivo.

