Irán responde a Argentina: posibles represalias tras declaración de terrorismo

La decisión del Gobierno argentino de declarar a la Fuerza Quds como organización terrorista ha generado una fuerte reacción por parte de Irán. Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, expresó que esta medida carece de base legal en el ámbito internacional y advirtió que enfrentará consecuencias.

Durante una conferencia de prensa, Baghaei consideró que calificar a una parte de las fuerzas armadas de un país como terrorista es inaceptable y peligroso. La resolución, comunicada por la Oficina del Presidente, también incluye a trece personas vinculadas a la Fuerza Quds en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El Gobierno argentino ha responsabilizado a la Fuerza Quds por los atentados de 1992 y 1994 en Buenos Aires, y la decisión fue adoptada conjuntamente por varias carteras, incluyendo la Cancillería y el Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la supervisión del Presidente.