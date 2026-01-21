Miércoles, 21 de Enero 2026
Japón reanuda operaciones en su central nuclear más importante tras años de inactividad.

Japón ha reactivado uno de los siete reactores de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, generando controversia entre la población, donde el 60% se opone a la decisión.

La central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa en Japón, la más grande del mundo, ha reactivado uno de sus siete reactores. El anuncio fue realizado por Tokyo Electric Power (Tepco), quien informó que la puesta en marcha se llevó a cabo a las 19h02 hora local.

El gobernador de la prefectura de Niigata había dado su aprobación el mes pasado para la reanudación, a pesar de la oposición de un 60% de la población según una encuesta. Este reinicio ha generado protestas, con decenas de manifestantes expresando su descontento cerca de la central, argumentando que la electricidad generada allí también afecta a otros, no solo a los residentes locales.

La central estuvo inactiva desde marzo de 2011, cuando Japón cerró todos sus reactores nucleares tras el desastre de Fukushima. La decisión de reactivarla refleja un cambio en la política energética del país en un contexto de creciente demanda y presión para reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Etiquetas: japón energía nuclear kashiwazaki-kariwa política internacional protesta terremoto y tsunami
