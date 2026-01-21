Japón reanuda operaciones en su central nuclear más importante tras años de inactividad.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa en Japón, la más grande del mundo, ha reactivado uno de sus siete reactores. El anuncio fue realizado por Tokyo Electric Power (Tepco), quien informó que la puesta en marcha se llevó a cabo a las 19h02 hora local.

El gobernador de la prefectura de Niigata había dado su aprobación el mes pasado para la reanudación, a pesar de la oposición de un 60% de la población según una encuesta. Este reinicio ha generado protestas, con decenas de manifestantes expresando su descontento cerca de la central, argumentando que la electricidad generada allí también afecta a otros, no solo a los residentes locales.

La central estuvo inactiva desde marzo de 2011, cuando Japón cerró todos sus reactores nucleares tras el desastre de Fukushima. La decisión de reactivarla refleja un cambio en la política energética del país en un contexto de creciente demanda y presión para reducir la dependencia de combustibles fósiles.