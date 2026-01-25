La compra de territorios en Estados Unidos: cómo se formó el país actual

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las protestas en EE.UU. han aumentado tras la muerte de un manifestante a manos de agentes migratorios en Mineápolis. La indignación ha sido palpable, con figuras como Barack y Michelle Obama expresando su preocupación sobre cómo los valores de la nación están siendo atacados.

En la historia de Estados Unidos, se han realizado diversas adquisiciones territoriales que han permitido su expansión. La compra de Luisiana en 1803 marcó la primera gran ampliación, seguida por la victoria en la guerra contra México en 1848, que facilitó la Cesión Mexicana. La venta de La Mesilla en 1853 y la compra de Alaska a Rusia en 1867 son ejemplos de cómo el país ha crecido a lo largo del tiempo.

Adicionalmente, en 1917, Estados Unidos adquirió las Islas Vírgenes de Dinamarca, lo que contrasta con las recientes intenciones de compra de Groenlandia, donde la población local se ha manifestado en contra de ser parte de una transacción territorial.