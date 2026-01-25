Lunes, 26 de Enero 2026
La compra de territorios en Estados Unidos: cómo se formó el país actual
Internacional

La compra de territorios en Estados Unidos: cómo se formó el país actual

La expansión territorial de Estados Unidos a lo largo de su historia incluye la compra de Luisiana en 1803 y la cesión mexicana en 1848, que marcaron hitos clave en su desarrollo. ¿Qué implicaciones tienen estas adquisiciones en la actualidad?

Las protestas en EE.UU. han aumentado tras la muerte de un manifestante a manos de agentes migratorios en Mineápolis. La indignación ha sido palpable, con figuras como Barack y Michelle Obama expresando su preocupación sobre cómo los valores de la nación están siendo atacados.

En la historia de Estados Unidos, se han realizado diversas adquisiciones territoriales que han permitido su expansión. La compra de Luisiana en 1803 marcó la primera gran ampliación, seguida por la victoria en la guerra contra México en 1848, que facilitó la Cesión Mexicana. La venta de La Mesilla en 1853 y la compra de Alaska a Rusia en 1867 son ejemplos de cómo el país ha crecido a lo largo del tiempo.

Adicionalmente, en 1917, Estados Unidos adquirió las Islas Vírgenes de Dinamarca, lo que contrasta con las recientes intenciones de compra de Groenlandia, donde la población local se ha manifestado en contra de ser parte de una transacción territorial.

