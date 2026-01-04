Martes, 6 de Enero 2026
La detención de Maduro genera controversia y críticas en la política argentina
Internacional

El impacto de las tensiones políticas en Venezuela podría repercutir en La Rioja, afectando la economía local. ¿Cómo se preparan los comerciantes ante esta situación?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró no culpable en un tribunal de Nueva York en relación con múltiples acusaciones. Este evento ha generado repercusiones significativas en el ámbito internacional y ha captado la atención de diversos medios de comunicación, incluyendo BBC News Mundo.

En medio de un contexto de tensiones políticas, la figura de Delcy Rodríguez enfrenta desafíos para ejercer su liderazgo en Venezuela, especialmente ante las amenazas renovadas por Donald Trump. Estas dificultades reflejan la complejidad del panorama político en el país y los efectos de la presión externa.

Testigos de un reciente incidente en la Alta Guajira en Venezuela relatan haber experimentado una fuerte explosión, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la seguridad y la estabilidad en la región. Esta situación añade una capa de incertidumbre a un contexto ya delicado.

Etiquetas: la rioja política provincial inseguridad policiales gobierno provincial
TL;DR

