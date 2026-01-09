La NASA adelantó el regreso de la Crew-11 por un problema médico de uno de sus astronautas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La NASA anunció el regreso anticipado de la tripulación Crew-11 desde la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una «situación médica» que afecta a uno de los astronautas. Si bien desde la agencia espacial aseguraron que la persona se encuentra «estable», evitaron brindar precisiones sobre su estado de salud y los detalles del cuadro clínico.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el administrador de la NASA, Jared Isaacman, junto al administrador asociado Amit Kshatriya y el director médico de la agencia, el Dr. James Polk. Allí confirmaron que la decisión de adelantar el retorno a la Tierra responde a la necesidad de que el astronauta reciba atención especializada.

Como consecuencia de esta situación, la NASA canceló una caminata espacial que estaba prevista para el jueves y que iba a ser protagonizada por los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, quienes debían instalar nuevo equipamiento en el exterior del laboratorio orbital. «Nuestros equipos estaban monitoreando un problema médico con un miembro de la tripulación que actualmente vive y trabaja a bordo de la estación», explicaron oficialmente.

La Crew-11 está integrada por cuatro personas: los astronautas estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el astronauta japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov. El equipo permanece en la EEI desde su lanzamiento en agosto pasado desde Florida, y su regreso original estaba previsto para mayo de este año.

«Se trata de una condición médica seria, pero estable», señaló Isaacman, quien aclaró que la medida no constituye una evacuación de emergencia, sino una acción preventiva para preservar la salud del tripulante afectado.

Desde la agencia también descartaron que el episodio esté vinculado a operaciones previas a la caminata espacial y aseguraron que el retorno anticipado no interferirá con el cronograma de la misión Artemis II, prevista para febrero, que contempla el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de cinco décadas.

Durante la conferencia, las autoridades insistieron en remarcar el compromiso de la NASA con la seguridad de sus tripulaciones. «Nunca tomamos atajos ni comprometemos la protección de nuestros astronautas», afirmó Kshatriya, al tiempo que destacó que el episodio fue abordado siguiendo estrictamente los protocolos establecidos.

Por su parte, Isaacman elogió el desempeño de la Crew-11 y sostuvo que su trabajo fue clave para el funcionamiento continuo de la estación espacial, más allá del imprevisto médico que obligó a modificar los planes de la misión.