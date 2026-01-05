La postura de La Rioja ante las tensiones internacionales por la intervención en Venezuela

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La acción militar de Estados Unidos contra Venezuela ha generado una fuerte condena por parte de China. Sun Lei, encargado de negocios de la misión permanente de China ante las Naciones Unidas, expresó en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad la profunda conmoción de su país ante los actos de intimidación y las acciones unilaterales de Estados Unidos.

El 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo ataques militares a gran escala en Venezuela, lo que resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, lo cual ha suscitado la preocupación de la comunidad internacional por las violaciones a la soberanía venezolana. Sun enfatizó que estas acciones son contrarias a los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, que promueven el respeto a la soberanía y la no intervención en los asuntos internos de los países.

La respuesta de China se enmarca en un contexto donde la comunidad internacional ha manifestado reiteradamente su preocupación por las sanciones y amenazas de uso de la fuerza por parte de Estados Unidos. Sun instó a que se prioricen los esfuerzos diplomáticos sobre las acciones militares, señalando que estas últimas representan una grave amenaza para la paz y seguridad en América Latina y el mundo.