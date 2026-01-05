Martes, 6 de Enero 2026
La postura de La Rioja ante las tensiones internacionales por la intervención en Venezuela
La postura de La Rioja ante las tensiones internacionales por la intervención en Venezuela

Un ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela ha generado condenas internacionales, incluyendo una fuerte reacción de China, que advierte sobre amenazas a la paz en América Latina.

La acción militar de Estados Unidos contra Venezuela ha generado una fuerte condena por parte de China. Sun Lei, encargado de negocios de la misión permanente de China ante las Naciones Unidas, expresó en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad la profunda conmoción de su país ante los actos de intimidación y las acciones unilaterales de Estados Unidos.

El 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo ataques militares a gran escala en Venezuela, lo que resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, lo cual ha suscitado la preocupación de la comunidad internacional por las violaciones a la soberanía venezolana. Sun enfatizó que estas acciones son contrarias a los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, que promueven el respeto a la soberanía y la no intervención en los asuntos internos de los países.

La respuesta de China se enmarca en un contexto donde la comunidad internacional ha manifestado reiteradamente su preocupación por las sanciones y amenazas de uso de la fuerza por parte de Estados Unidos. Sun instó a que se prioricen los esfuerzos diplomáticos sobre las acciones militares, señalando que estas últimas representan una grave amenaza para la paz y seguridad en América Latina y el mundo.

Etiquetas: la rioja política internacional condena a eeuu seguridad internacional comunidad internacional venezuela
