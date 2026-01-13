Miércoles, 14 de Enero 2026
La presencia argentina brilla en el ATP de Buenos Aires con figuras internacionales
La presencia argentina brilla en el ATP de Buenos Aires con figuras internacionales

El ATP de Buenos Aires, del 7 al 15 de febrero, contará con la presencia de figuras internacionales como Lorenzo Musetti y varios tenistas argentinos, prometiendo grandes duelos en polvo de ladrillo. La competencia se perfila como clave en el calendario tenístico de la región.

El ATP de Buenos Aires se llevará a cabo del 7 al 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, destacando la participación de tenistas argentinos y figuras internacionales. Este certamen, considerado uno de los más importantes de Sudamérica, reunirá a jugadores de renombre en una edición que promete encuentros emocionantes sobre polvo de ladrillo.

Entre los participantes, se encuentra el italiano Lorenzo Musetti, quien es el mejor rankeado y principal candidato al título. También estarán presentes Matteo Berrettini y Gael Monfils, este último en una de sus últimas apariciones en el circuito. El campeón defensor João Fonseca busca revalidar su título, mientras que varios argentinos, como Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Tomas Etcheverry, ya tienen asegurado su lugar en el cuadro principal.

El evento no solo atraerá a aficionados del tenis, sino que también se espera que influya en el circuito profesional, sirviendo como un referente para la temporada de torneos en polvo de ladrillo en la región, que continuará en Río de Janeiro y Santiago de Chile.

Etiquetas: argentina tenis atp bucarelli deportes torneo
