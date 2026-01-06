La Rioja se moviliza ante el "estado de conmoción" por las tensiones en Venezuela

Miércoles, 7 de Enero 2026
Internacional

La reciente autorización del gobierno venezolano para militarizar servicios públicos podría tener repercusiones en la estabilidad regional, afectando a comunidades cercanas como La Rioja. ¿Qué significa esto para la seguridad local?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 15 h 1 min de lectura
El gobierno provincial de La Rioja ha informado sobre la implementación de un nuevo decreto que permite la militarización de servicios y empresas públicas. Esta decisión busca mejorar la seguridad y el control en diversas áreas, generando preocupaciones entre los ciudadanos sobre el impacto en la vida diaria.

El decreto fue firmado por el presidente Nicolás Maduro el 3 de enero y establece un "estado de conmoción", lo que facilita la detención de quienes apoyen acciones en contra del gobierno. La medida ha generado reacciones mixtas en la comunidad, con algunos ciudadanos expresando su inquietud por el aumento de la militarización en el país.

Las repercusiones de esta decisión aún se están evaluando, pero se anticipa que afectará tanto a las instituciones públicas como a la percepción de seguridad en los barrios. La implementación de este decreto se produce en un contexto de creciente tensión política y social.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial militarización política noroeste argentino
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

