La visita del director de la CIA a Venezuela marca un hito en las relaciones bilaterales
La reunión entre Delcy Rodríguez y el director de la CIA marca un hito diplomático, siendo la primera visita de un alto funcionario estadounidense a Venezuela desde la captura de Maduro. Este encuentro podría redefinir las relaciones bilaterales y sus implicancias en la región.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó su Mensaje Anual 2025 ante el Parlamento en Caracas el jueves pasado. Este evento marca un momento significativo en la política venezolana, especialmente tras una reunión reciente con el director de la CIA, John Ratcliffe, quien se convierte en el primer alto representante de EE.UU. en visitar el país desde la captura de Maduro.

Rodríguez ha adoptado un enfoque diferente hacia Estados Unidos desde que asumió el cargo, lo que ha generado expectativas sobre el futuro de las relaciones bilaterales. La reunión con Ratcliffe podría ser un indicio de cambios en la política exterior venezolana. Este diálogo es visto como un paso histórico en el contexto actual de Venezuela.

