La visita del director de la CIA a Venezuela marca un hito en las relaciones bilaterales

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó su Mensaje Anual 2025 ante el Parlamento en Caracas el jueves pasado. Este evento marca un momento significativo en la política venezolana, especialmente tras una reunión reciente con el director de la CIA, John Ratcliffe, quien se convierte en el primer alto representante de EE.UU. en visitar el país desde la captura de Maduro.

Rodríguez ha adoptado un enfoque diferente hacia Estados Unidos desde que asumió el cargo, lo que ha generado expectativas sobre el futuro de las relaciones bilaterales. La reunión con Ratcliffe podría ser un indicio de cambios en la política exterior venezolana. Este diálogo es visto como un paso histórico en el contexto actual de Venezuela.