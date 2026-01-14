Miércoles, 14 de Enero 2026
Las debilidades en las defensas aéreas de Venezuela ante ataques de EE.UU.
Las debilidades en las defensas aéreas de Venezuela ante ataques de EE.UU.

Las defensas aéreas de Venezuela, adquiridas a Rusia y China, no lograron evitar el ataque de EE.UU., revelando fallas significativas en el sistema militar del país.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h
La reciente incursión de las fuerzas de EE.UU. en Venezuela ha puesto de manifiesto las deficiencias en las defensas aéreas del país, a pesar de la millonaria inversión en armamento realizada por los gobiernos de Chávez y Maduro. Las defensas, que incluyen sistemas adquiridos a Rusia y China, no lograron repeler el ataque, lo que generó cuestionamientos sobre su efectividad.

Durante el ataque, los aviones F-22 de EE.UU. pudieron acceder al espacio aéreo venezolano sin resistencia, tras la desactivación de los radares por elementos de guerra electrónica. A pesar de que algunos soldados intentaron utilizar los misiles Igla-S, la respuesta fue insuficiente y varios sistemas de defensa fueron localizados y destruidos fácilmente.

El liderazgo militar de Venezuela enfrenta críticas por su incapacidad para enfrentar esta amenaza, evidenciando una brecha significativa entre la inversión en armamento y su capacidad operativa real.

