LATAM conecta Brasil con el sur argentino: nueva ruta a Ushuaia

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una nueva conexión aérea entre São Paulo y Ushuaia está en proceso de aprobación gubernamental y se espera que opere durante la temporada invernal, del 1 de julio al 31 de agosto. Esta ruta promete facilitar la llegada de turistas internacionales, lo que beneficiará al sector turístico argentino al atraer uno de los principales mercados emisores de la región.

La gerente comercial de LATAM en Argentina, Florencia Scardaccione, expresó su entusiasmo por esta nueva conexión, destacando que se ofrecerán más de 12.500 asientos disponibles durante esos dos meses. Esta iniciativa generará más oportunidades de consumo local y empleo en el país.

Además, LATAM reanudará vuelos entre São Paulo y Bariloche durante la misma temporada, aumentando la frecuencia de vuelos de 7 a 10 semanales en julio y agosto. Los vuelos estarán disponibles para la venta en los próximos días a través de todos los canales de la aerolínea y agencias de viaje.