Miércoles, 14 de Enero 2026
LATAM conecta Brasil con el sur argentino: nueva ruta a Ushuaia
Internacional

LATAM conecta Brasil con el sur argentino: nueva ruta a Ushuaia

LATAM planea conectar directamente São Paulo con Ushuaia durante la temporada invernal, ofreciendo más de 12.500 asientos. Esta nueva ruta promete impulsar el turismo argentino.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 17 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Una nueva conexión aérea entre São Paulo y Ushuaia está en proceso de aprobación gubernamental y se espera que opere durante la temporada invernal, del 1 de julio al 31 de agosto. Esta ruta promete facilitar la llegada de turistas internacionales, lo que beneficiará al sector turístico argentino al atraer uno de los principales mercados emisores de la región.

La gerente comercial de LATAM en Argentina, Florencia Scardaccione, expresó su entusiasmo por esta nueva conexión, destacando que se ofrecerán más de 12.500 asientos disponibles durante esos dos meses. Esta iniciativa generará más oportunidades de consumo local y empleo en el país.

Además, LATAM reanudará vuelos entre São Paulo y Bariloche durante la misma temporada, aumentando la frecuencia de vuelos de 7 a 10 semanales en julio y agosto. Los vuelos estarán disponibles para la venta en los próximos días a través de todos los canales de la aerolínea y agencias de viaje.

Publicidad
Etiquetas: argentina turismo vuelos transporte latam ushuaia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

523 articles →

Artículos relacionados

La presencia argentina brilla en el ATP de Buenos Aires con figuras internacionales

Israel se retira de tres organizaciones internacionales: repercusiones globales.

Argentina se prepara para el regreso a los mercados internacionales, según Morgan Stanley
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar