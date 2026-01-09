Sábado, 10 de Enero 2026
Milei apuesta a Estados Unidos como solución a la crisis argentina

Roberto Russell analizó la política exterior de Javier Milei, destacando su rechazo a los BRICS y su alineamiento con Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tendrá esta estrategia para Argentina en el contexto global?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 22 h 1 min de lectura
El especialista en relaciones internacionales, Roberto Russell, analizó la reciente política exterior del presidente Javier Milei en su participación en Efecto Mariposa. La decisión de Argentina de abandonar su candidatura para integrarse al foro de los BRICS fue destacada como un paso coherente con la dirección que Milei busca para su administración.

Russell indicó que el mandatario prioriza su relación con Estados Unidos e Israel sobre otras alianzas, considerando que la salida de la crisis argentina depende de un alineamiento con la potencia norteamericana. El experto advirtió que esta visión remite a una lógica histórica en la que Argentina ha buscado apoyo de potencias extranjeras, sugiriendo que las experiencias pasadas no siempre han traído los resultados esperados.

Además, Russell subrayó que el actual gobierno argentino está decidido a establecer un vínculo estratégico con Estados Unidos, lo cual podría no ser compartido por otros países de la región. En su análisis del orden internacional, el especialista propuso una visión de un orden bipolar, reflejando la creciente competencia entre las grandes potencias.

