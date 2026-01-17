Domingo, 18 de Enero 2026
Milei y la firma del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea: implicancias para Argentina
Internacional

Milei y la firma del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea: implicancias para Argentina

Javier Milei celebró la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea tras 25 años de negociaciones. Esta medida promete impulsar la economía argentina, aunque su implementación deberá preservarse para evitar limitaciones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 17 h
El pasado sábado, se firmó un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un hito que el presidente Javier Milei celebró como el “mayor logro” del bloque desde su formación. Este acuerdo se logró tras 25 años de negociaciones, durante los cuales Argentina desempeñó un papel clave bajo su presidencia pro tempore el año anterior.

Milei destacó el apoyo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien fue reconocida por su compromiso en cerrar el acuerdo. Sin embargo, el presidente advirtió sobre la importancia de implementar correctamente el tratado para evitar que restricciones como cuotas o salvaguardas limiten sus beneficios económicos.

El líder de La Libertad Avanza enfatizó que este acuerdo no es un punto de llegada, sino una oportunidad para ampliar la apertura económica. Además, hizo un llamado a repensar y acelerar los procesos de negociación en un mundo que avanza rápidamente.

En su discurso, Milei también criticó los modelos proteccionistas, afirmando que su gestión busca un camino opuesto, convencido de que el proteccionismo es una de las causas del estancamiento económico y el aumento de la pobreza en el país.

TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

896 articles →

