Milei y la firma del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea: implicancias para Argentina

El pasado sábado, se firmó un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un hito que el presidente Javier Milei celebró como el “mayor logro” del bloque desde su formación. Este acuerdo se logró tras 25 años de negociaciones, durante los cuales Argentina desempeñó un papel clave bajo su presidencia pro tempore el año anterior.

Milei destacó el apoyo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien fue reconocida por su compromiso en cerrar el acuerdo. Sin embargo, el presidente advirtió sobre la importancia de implementar correctamente el tratado para evitar que restricciones como cuotas o salvaguardas limiten sus beneficios económicos.

El líder de La Libertad Avanza enfatizó que este acuerdo no es un punto de llegada, sino una oportunidad para ampliar la apertura económica. Además, hizo un llamado a repensar y acelerar los procesos de negociación en un mundo que avanza rápidamente.

En su discurso, Milei también criticó los modelos proteccionistas, afirmando que su gestión busca un camino opuesto, convencido de que el proteccionismo es una de las causas del estancamiento económico y el aumento de la pobreza en el país.