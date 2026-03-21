Sábado, 21 de Marzo 2026
Milei y Orban: una alianza estratégica en el marco de la CPAC en Budapest
Internacional

Milei y Orban: una alianza estratégica en el marco de la CPAC en Budapest

Javier Milei se reunió en Hungría con líderes clave para fortalecer la cooperación en comercio y política. Su visita marca un cambio en la política exterior argentina, buscando nuevas alianzas.

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El presidente argentino Javier Milei se reunió en Budapest con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, y posteriormente con el primer ministro Viktor Orban. Este encuentro forma parte de una estrategia del gobierno de Milei para estrechar lazos diplomáticos y fomentar la cooperación en comercio e inversiones.

Durante la reunión, Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, abordó temas relevantes de política internacional. En el emblemático Karmelita Monastery of Buda, discutió sobre gobernanza y políticas económicas, buscando aprender de las experiencias húngaras.

Además, el presidente participará en la Ceremonia de Cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro de ultraderecha, donde se espera que establezca vínculos con movimientos políticos afines. Esta visita refleja un cambio en la política exterior argentina, con la intención de forjar nuevas alianzas y distanciarse de enfoques anteriores.

Etiquetas: argentina política internacional relaciones diplomáticas comercio inversiones milei
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