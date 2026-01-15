Viernes, 16 de Enero 2026
Protestas en Irán: el impacto de las sanciones de EE.UU. en la región y el mundo
Internacional

Protestas en Irán: el impacto de las sanciones de EE.UU. en la región y el mundo

La represión en Irán ha dejado al menos 2.400 muertos entre manifestantes, mientras se intensifican las tensiones con EE.UU. por posibles intervenciones. Las negociaciones entre Estados árabes buscan reducir el conflicto.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
La situación en Irán sigue siendo tensa tras semanas de protestas antigubernamentales y una fuerte represión que ha dejado al menos 2.400 manifestantes muertos, según informes de un grupo de derechos humanos. Algunos ciudadanos se preparan para la posibilidad de una intervención por parte de Estados Unidos.

En las últimas 72 horas, varios Estados árabes han trabajado para disminuir las tensiones entre Washington y Teherán. Sin embargo, la Casa Blanca ha afirmado que no descarta ninguna opción y que habrá "graves consecuencias" si el régimen iraní continúa con su represión.

A pesar de que Teherán muestra señales de retorno a la normalidad, la situación sigue siendo delicada y se teme que la violencia persista si la respuesta del gobierno no cambia.

Etiquetas: iran protesta represión política internacional derechos humanos ee.uu.
