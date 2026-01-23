Récord de exportaciones argentinas: un logro en medio de la baja de precios internacionales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Argentina alcanzó un récord histórico en sus exportaciones durante el año 2025, a pesar de la caída en los precios internacionales de los productos. Este aumento se produjo gracias a una diversificación en la oferta exportable del país, que incluyó una mayor participación de productos manufacturados y agroindustriales.

Las cifras indican que la balanza comercial se vio favorecida, con un crecimiento significativo en la demanda de productos argentinos en diversos mercados. Empresas de diferentes sectores, incluidos alimentos y tecnología, han visto un incremento en sus ventas al exterior.

El Gobierno nacional ha resaltado que esta tendencia positiva es resultado de políticas implementadas para fortalecer el comercio exterior y mejorar la competitividad de los productos argentinos. Se espera que esta dinámica continúe en los próximos años, impulsando aún más el crecimiento económico del país.