Telecom Argentina lanza nueva emisión de Obligaciones Negociables en dólares
Telecom Argentina realizó una nueva emisión internacional de Obligaciones Negociables en dólares, fortaleciendo su posición en el mercado financiero global. ¿Qué impacto tendrá esta emisión en el sector local?

Telecom Argentina ha llevado a cabo una nueva emisión internacional de Obligaciones Negociables en dólares, fortaleciendo su presencia en los mercados financieros. Esta acción se suma a una serie de iniciativas recientes en el sector de las telecomunicaciones.

Por otro lado, Personal ha lanzado su nueva campaña de comunicación titulada ‘cada vez más personal’, buscando conectar de manera más profunda con sus usuarios. Además, la marca ha integrado Pix a Personal Pay, facilitando los pagos en Brasil.

El ecosistema de servicios digitales de Personal se consolida con estas innovaciones, destacando su compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia del cliente.

