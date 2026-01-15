Telecom Argentina lanza nueva emisión de Obligaciones Negociables en dólares

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Telecom Argentina ha llevado a cabo una nueva emisión internacional de Obligaciones Negociables en dólares, fortaleciendo su presencia en los mercados financieros. Esta acción se suma a una serie de iniciativas recientes en el sector de las telecomunicaciones.

Por otro lado, Personal ha lanzado su nueva campaña de comunicación titulada ‘cada vez más personal’, buscando conectar de manera más profunda con sus usuarios. Además, la marca ha integrado Pix a Personal Pay, facilitando los pagos en Brasil.

El ecosistema de servicios digitales de Personal se consolida con estas innovaciones, destacando su compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia del cliente.