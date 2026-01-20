Martes, 20 de Enero 2026
Tragedia en España: descarrilamiento de tren deja un muerto y 20 heridos
Tragedia en España: descarrilamiento de tren deja un muerto y 20 heridos

Un tren de pasajeros descarriló en Barcelona, dejando al menos un muerto y 20 heridos. Este incidente se suma a una serie de accidentes recientes que han reavivado las preocupaciones sobre la seguridad ferroviaria en España.

Hace 4 h
Un accidente ferroviario en España ha dejado al menos una persona muerta y cerca de 20 heridos, algunos de gravedad. El siniestro ocurrió cuando un tren de pasajeros chocó contra un muro de contención que colapsó sobre las vías en la provincia de Barcelona. Este incidente se produce en medio de intensas lluvias que afectaron la región, lo que podría haber contribuido a la caída del muro.

El choque se registró en el tramo entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, provocando el descarrilamiento parcial del tren. Ante la emergencia, se desplegó un operativo que incluyó ambulancias y equipos de bomberos para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a varios centros de salud. Además, el servicio ferroviario fue interrumpido en varios tramos.

Este accidente se suma a otros ocurridos en el mismo día en Cataluña, incluyendo un descarrilamiento en la provincia de Girona sin heridos, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad del sistema ferroviario español. Las autoridades han recomendado evitar las áreas afectadas mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

Etiquetas: españa accidente ferroviario barcelona descarrilamiento seguridad ferroviaria lluvias
