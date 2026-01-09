Sábado, 10 de Enero 2026
Internacional

Trump anunció la cancelación de la segunda ola de ataques a Venezuela luego de la liberación de los presos políticos

El mandatario de Estados Unidos aseguró que la decisión fue por un «gesto muy importante e inteligente» del

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 2 min de lectura
Trump anunció la cancelación de la segunda ola de ataques a Venezuela luego de la liberación de los presos políticos
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El mandatario de Estados Unidos aseguró que la decisión fue por un «gesto muy importante e inteligente» del país de Delcy Rodríguez en «búsqueda de la paz».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de un segundo ataque contra Venezuela luego de la liberación de presos políticos por parte del gobierno. Lo consideró como «un gesto muy importante e inteligente» en «búsqueda de la paz».

A través de su red social Turth, escribió que, gracias a la colaboración de parte del gobierno de Venezuela, decidió no continuar con la ola de ataques que fue planificada con anterioridad. «Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas», indicó.

Y agregó: «Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad».

«Las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares, con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca. ¡Gracias por su atención!», cerró.

Esto se dio cinco días después de la operación estadounidense en Caracas que terminó con la captura del venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo.

Publicidad
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

252 articles →

Artículos relacionados

Protestas en Irán se intensifican en medio de acusaciones de deslealtad por parte del régimen

Argentina se prepara para un pago significativo de deuda con apoyo bancario.

Gustavo Petro advierte sobre la amenaza de intervención militar de EE.UU. en Colombia
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar