Viernes, 9 de Enero 2026
Trump elige a Delcy Rodríguez: ¿un cambio inesperado en la política venezolana?
Internacional

El gobierno venezolano ha comenzado la excarcelación de un número significativo de presos en un intento de mostrar un gesto de paz. Este desarrollo podría influir en las relaciones internacionales y la política regional.

El gobierno de Venezuela ha anunciado el inicio de la excarcelación de un número significativo de presos, tanto nacionales como extranjeros, en un movimiento considerado como un "gesto de paz unilateral". Esta decisión podría tener repercusiones en el ámbito internacional, ya que se presenta en un contexto de tensiones políticas y sociales en el país.

El presidente Donald Trump ha comentado sobre la situación política en Venezuela, señalando que María Corina Machado no cuenta con el respeto del pueblo venezolano. Este tipo de declaraciones agrega más complejidad a la dinámica entre ambos países.

El reciente informe del International Crisis Group, publicado en octubre, advirtió a Washington sobre los riesgos de un cambio de régimen en Venezuela. Este contexto resalta la delicada situación política que enfrenta el país y la importancia de las decisiones que se tomen en los próximos días.

