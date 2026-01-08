Trump retira a EE.UU. de más de 60 organizaciones internacionales, ¿qué repercusiones tendrá?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la decisión de retirar a su país de más de 60 organizaciones internacionales, así como de varios tratados y convenciones. Este movimiento fue identificado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien detalló las entidades de las que se dará la baja.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión en las relaciones internacionales y ha generado diversas reacciones, tanto a nivel interno como en la comunidad global. La medida está alineada con la política exterior de Trump, que ha buscado reducir el compromiso de EE.UU. en múltiples acuerdos multilaterales.