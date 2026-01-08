Viernes, 9 de Enero 2026
Trump retira a EE.UU. de más de 60 organizaciones internacionales, ¿qué repercusiones tendrá?
Internacional

Trump retira a EE.UU. de más de 60 organizaciones internacionales, ¿qué repercusiones tendrá?

Estados Unidos se retira de más de 60 organizaciones y tratados internacionales, lo que podría alterar dinámicas globales y afectar acuerdos bilaterales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 14 h 1 min de lectura
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la decisión de retirar a su país de más de 60 organizaciones internacionales, así como de varios tratados y convenciones. Este movimiento fue identificado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien detalló las entidades de las que se dará la baja.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión en las relaciones internacionales y ha generado diversas reacciones, tanto a nivel interno como en la comunidad global. La medida está alineada con la política exterior de Trump, que ha buscado reducir el compromiso de EE.UU. en múltiples acuerdos multilaterales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina.

