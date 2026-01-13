Un senador uruguayo genera polémica al ser sorprendido mirando fotos inapropiadas en el Senado

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El senador uruguayo Sebastián Da Silva se convirtió en el centro de la controversia tras ser captado mirando el Instagram de la modelo argentina Zaira Nara durante una sesión en el congreso. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, mostraban al legislador del Partido Nacional distraído con su celular, lo que generó un aluvión de críticas en línea.

El escándalo comenzó cuando un usuario de la red social X, conocido como Tanque Shirley, publicó las fotos acompañadas de una frase burlona, lo que motivó una respuesta del propio Da Silva, quien intentó justificar su conducta alegando que lo criticaban por estar al tanto de la vida de Zaira. Esta defensa, sin embargo, incrementó la indignación entre los internautas, que cuestionaron su seriedad en el ámbito parlamentario.

Mientras tanto, Zaira Nara disfruta de sus vacaciones en la costa uruguaya. Recientemente, se han difundido imágenes de ella junto a su nuevo novio, Robert Strom, quien viajó a Uruguay para pasar el Año Nuevo con la modelo y su familia. Según informes, Zaira ya le habría presentado a Strom a su hermana, Wanda Nara.