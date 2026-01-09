Una hamburguesería argentina brilla en Dubai con receta exclusiva y busca su "tercera estrella

La hamburguesería argentina La Birra Bar, reconocida globalmente, compite en el Dubai Burger Championship, representando a la gastronomía nacional. Su creación exclusiva combina carne Wagyu y pan artesanal, destacando la calidad de la hamburguesa argentina en un mercado exigente.

La Birra Bar, una reconocida hamburguesería argentina, ha sido invitada a participar en el Dubai Burger Championship, un evento que reúne a 20 locales, 15 de Emiratos Árabes Unidos y 5 internacionales. Este certamen, que comenzó el jueves, busca posicionarse como un referente mundial en el sector de las hamburguesas.

La hamburguesería, famosa por ser “la hamburguesa más premiada del mundo” y recientemente distinguida como Marca País Argentina, competirá con marcas de alta reputación. Los fundadores, Daniel y Renzo Cocchia, expresaron que ser seleccionados entre tan pocas hamburgueserías internacionales es una gran validación de su trayectoria de más de 20 años.

Para el campeonato, La Birra Bar ha desarrollado una hamburguesa exclusiva, utilizando un pan de receta propia y un blend especial de carne Wagyu. Este proceso ha incluido meses de pruebas y ajustes junto a equipos de distintos países, asegurando que la hamburguesa resalte su técnica y sabor.

Los representantes compartieron sus experiencias en Dubai, donde han estado ajustando detalles de su preparación para el evento. La expectativa es alta mientras se preparan para el primer día del campeonato, mostrando su entusiasmo y dedicación en redes sociales.