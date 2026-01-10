Domingo, 11 de Enero 2026
Internacional

Una hamburguesería argentina brilla en el mundo con su tercera estrella Michelin

La hamburguesería argentina La Birra Bar fue reconocida como la mejor del mundo en el Dubai Burger Championship, destacando su propuesta "Crispy Dubai". Este es su tercer galardón internacional, consolidándose como referente global.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 16 h 1 min de lectura
Una hamburguesería argentina brilla en el mundo con su tercera estrella Michelin
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La hamburguesería argentina La Birra Bar se consagró como la mejor del mundo por tercera vez en el Dubai Burger Championship, un certamen que reunió a 20 hamburgueserías. Este evento, que tuvo lugar en los Emiratos Árabes Unidos, comenzó el jueves y culminó el sábado con el anuncio del ganador.

Los fundadores, Daniel y Renzo Cocchia, expresaron que este logro representa una "validación enorme" del trabajo realizado durante más de 20 años. La Birra Bar compitió con una propuesta exclusiva llamada Crispy Dubai, diseñada especialmente para el evento, destacando su identidad artesanal.

El campeonato incluyó competidores internacionales como Hundred Burgers de España y Holy Burger de Brasil, entre otros. La selección de La Birra Bar como una de las cinco hamburgueserías elegidas para el evento subraya su prestigio y relevancia en la industria a nivel mundial.

Publicidad
Etiquetas: argentina la birra bar hamburguesería campeonato emiratos árabes unidos gastronomía
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

285 articles →

Artículos relacionados

Protestas en Irán generan crisis hospitalaria: médicos alertan sobre saturación

Protestas en Irán se intensifican en medio de acusaciones de deslealtad por parte del régimen

Una hamburguesería argentina brilla en Dubai con receta exclusiva y busca su "tercera estrella
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar