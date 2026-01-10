Una hamburguesería argentina brilla en el mundo con su tercera estrella Michelin

La hamburguesería argentina La Birra Bar fue reconocida como la mejor del mundo en el Dubai Burger Championship, destacando su propuesta "Crispy Dubai". Este es su tercer galardón internacional, consolidándose como referente global.

La hamburguesería argentina La Birra Bar se consagró como la mejor del mundo por tercera vez en el Dubai Burger Championship, un certamen que reunió a 20 hamburgueserías. Este evento, que tuvo lugar en los Emiratos Árabes Unidos, comenzó el jueves y culminó el sábado con el anuncio del ganador.

Los fundadores, Daniel y Renzo Cocchia, expresaron que este logro representa una "validación enorme" del trabajo realizado durante más de 20 años. La Birra Bar compitió con una propuesta exclusiva llamada Crispy Dubai, diseñada especialmente para el evento, destacando su identidad artesanal.

El campeonato incluyó competidores internacionales como Hundred Burgers de España y Holy Burger de Brasil, entre otros. La selección de La Birra Bar como una de las cinco hamburgueserías elegidas para el evento subraya su prestigio y relevancia en la industria a nivel mundial.