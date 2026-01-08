Venezuela en el centro de atención: liberación de presos y reacciones en EE.UU.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que se llevará a cabo la excarcelación de un número importante de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros. Entre los beneficiarios de esta medida se encuentran la activista Rocío San Martín, el abogado y exdiputado Juan Pablo Guanipa, así como los ciudadanos españoles Andrés Martínez y José María Basoa.
Este acontecimiento ha generado interés tanto a nivel interno como internacional, destacándose la participación de algunos republicanos que se unen a demócratas para establecer un control del Senado sobre los poderes de guerra del presidente Trump en relación con Venezuela.