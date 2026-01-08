Venezuela en el centro de atención: liberación de presos y reacciones en EE.UU.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que se llevará a cabo la excarcelación de un número importante de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros. Entre los beneficiarios de esta medida se encuentran la activista Rocío San Martín, el abogado y exdiputado Juan Pablo Guanipa, así como los ciudadanos españoles Andrés Martínez y José María Basoa.

Este acontecimiento ha generado interés tanto a nivel interno como internacional, destacándose la participación de algunos republicanos que se unen a demócratas para establecer un control del Senado sobre los poderes de guerra del presidente Trump en relación con Venezuela.