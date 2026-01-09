Venezuela inició la liberación de presos políticos

El Gobierno venezolano lo anunció como un gesto de “paz y conciliación”. Ya fueron liberados cinco españoles y

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno venezolano lo anunció como un gesto de “paz y conciliación”. Ya fueron liberados cinco españoles y hay expectativa por los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

La administración venezolana puso en marcha este jueves un proceso de excarcelación de personas detenidas por motivos políticos, en un contexto marcado por la crisis institucional abierta tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. La medida, confirmada por autoridades parlamentarias, comenzó a ejecutarse de manera inmediata y alcanza tanto a ciudadanos venezolanos como a extranjeros.

Gesto de paz

Al referirse públicamente a la decisión, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sostuvo que se trata de “un gesto de paz unilateral del Gobierno bolivariano” y aclaró que la iniciativa no fue consensuada con otros actores políticos ni con gobiernos extranjeros.

Durante sus declaraciones desde el Palacio Legislativo, afirmó que “estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento” y señaló que involucran a un “número significativo” de detenidos, sin brindar precisiones sobre la cantidad ni sobre las identidades de las personas liberadas.

El titular del Parlamento adelantó que en las próximas horas se dará a conocer el número total de beneficiados por la medida y destacó la participación de distintos actores internacionales en las gestiones previas. En ese marco, mencionó al ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al gobierno de Qatar, a quienes agradeció por su rol de intermediación.

Liberan a cinco españoles en Venezuela

Tras el anuncio, el Gobierno de España confirmó la liberación de cinco ciudadanos españoles que permanecían detenidos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado oficial.

Desde la cartera que conduce José Manuel Albares detallaron que los liberados —entre ellos una mujer con doble nacionalidad hispano-venezolana— ya están siendo asistidos por la embajada española en Caracas, que trabaja en la organización de su regreso a España. El ministro expresó la satisfacción del Ejecutivo y señaló que pudo comunicarse personalmente con todos ellos tras conocerse la decisión de las autoridades venezolanas.

Exteriores confirmó que los ciudadanos liberados son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel. Todos se encuentran en condiciones de volver al país con apoyo consular, mientras el Gobierno español manifestó su alegría y acompañamiento a ellos, sus familiares y amigos.

Expectativas en Argentina

El Gobierno Nacional sigue con atención el anuncio de Venezuela sobre la liberación de un “número importante” de presos políticos y puso el foco en la situación del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, ambos detenidos por el gobierno venezolano.

La primera reacción pública llegó por parte de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se expresó tras el mensaje difundido por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez. A través de su cuenta en X, Bullrich citó el video del anuncio oficial y manifestó su expectativa de que los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean incluidos en las liberaciones.

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia”, escribió la exfuncionaria. Además, sostuvo que “esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”, y destacó el rol de Estados Unidos en el escenario internacional. “La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera”, concluyó.

Según datos de la ONG Foro Penal, actualmente hay 806 personas detenidas en Venezuela por razones políticas. En este contexto, y mientras avanzan las excarcelaciones anunciadas, familiares de los detenidos permanecen a la espera de la publicación de las listas oficiales, con la expectativa de conocer quiénes serán alcanzados por esta primera etapa de liberaciones dispuesta por las autoridades venezolanas.