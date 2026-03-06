Actividades del Mes de la Mujer en La Rioja: una agenda llena de propuestas del 6 al 30 de marzo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La agenda de actividades en conmemoración del Mes de la Mujer en La Rioja comenzará el 6 de marzo y se extenderá hasta el 30 de marzo. Se llevarán a cabo charlas, encuentros, capacitaciones y actividades radiales en diversos puntos de la ciudad, con el objetivo de visibilizar las luchas de las mujeres y fomentar la igualdad de género.

El programa iniciará con el encuentro “Memoria viva, voces presentes: mujeres que transformaron la historia” el 6 de marzo a las 19 en Espacio 73. El 8 de marzo, a las 18, se celebrará la emblemática Marcha Nacional 8M en la Plaza 25 de Mayo, que convoca a miles de personas a alzar sus voces por los derechos de género.

Las actividades continuarán el 9 de marzo con un evento laboral para el personal de Internet para Todos y, al día siguiente, se llevará a cabo el Encuentro Provincial de la Red Municipalista de manera virtual. El 14 de marzo, se ofrecerá una charla sobre mujeres emprendedoras y una nueva edición del Festival de Ferias de Mujeres Emprendedoras.

El 16 de marzo, se entregarán diplomas de un curso de cuidado gerontológico y se lanzarán nuevos cursos de oficio. Otras actividades incluirán una mesa de trabajo sobre el decreto provincial de licencia por violencia de género el 18 de marzo y un encuentro sobre salud mental y género el 20 de marzo.