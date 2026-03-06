Viernes, 6 de Marzo 2026
Actividades del Mes de la Mujer en La Rioja: una agenda llena de propuestas del 6 al 30 de marzo
La Rioja

Actividades del Mes de la Mujer en La Rioja: una agenda llena de propuestas del 6 al 30 de marzo

La Rioja celebrará el Mes de la Mujer con una intensa agenda desde el 6 hasta el 30 de marzo, que incluye marchas, talleres y charlas para promover la igualdad de género. La marcha del 8 de marzo en la Plaza 25 de Mayo será un evento destacado que espera convocar a miles de participantes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 29 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La agenda de actividades en conmemoración del Mes de la Mujer en La Rioja comenzará el 6 de marzo y se extenderá hasta el 30 de marzo. Se llevarán a cabo charlas, encuentros, capacitaciones y actividades radiales en diversos puntos de la ciudad, con el objetivo de visibilizar las luchas de las mujeres y fomentar la igualdad de género.

El programa iniciará con el encuentro “Memoria viva, voces presentes: mujeres que transformaron la historia” el 6 de marzo a las 19 en Espacio 73. El 8 de marzo, a las 18, se celebrará la emblemática Marcha Nacional 8M en la Plaza 25 de Mayo, que convoca a miles de personas a alzar sus voces por los derechos de género.

Las actividades continuarán el 9 de marzo con un evento laboral para el personal de Internet para Todos y, al día siguiente, se llevará a cabo el Encuentro Provincial de la Red Municipalista de manera virtual. El 14 de marzo, se ofrecerá una charla sobre mujeres emprendedoras y una nueva edición del Festival de Ferias de Mujeres Emprendedoras.

El 16 de marzo, se entregarán diplomas de un curso de cuidado gerontológico y se lanzarán nuevos cursos de oficio. Otras actividades incluirán una mesa de trabajo sobre el decreto provincial de licencia por violencia de género el 18 de marzo y un encuentro sobre salud mental y género el 20 de marzo.

Etiquetas: la rioja mes de la mujer igualdad de género actividades culturales derechos de género empoderamiento femenino
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2083 articles →

Artículos relacionados

Inundaciones amenazan la terminal de ómnibus: vecinos en alerta tras intensas tormentas

La UNLaR desmiente vínculos con docente acusado de estafa

Plan de vivienda en La Rioja: medidas urgentes para combatir la morosidad
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar