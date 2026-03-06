Viernes, 6 de Marzo 2026
Temporal provoca socavón en ex Ruta 38 y afecta el tránsito hacia Talamuyuna
La Rioja

Temporal provoca socavón en ex Ruta 38 y afecta el tránsito hacia Talamuyuna

Un fuerte temporal dañó la ex Ruta 38 antes de Talamuyuna, ocasionando el colapso de alcantarillas y un socavón que impide el tránsito. Las clases no se ven afectadas, pero se recomienda precaución a los conductores.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un fuerte temporal de lluvia ha afectado gravemente la infraestructura vial en la ex Ruta 38, justo antes de ingresar a Talamuyuna. La creciente ha causado la destrucción total de varias alcantarillas de cemento, lo que llevó a las autoridades a implementar un corte total de tránsito de forma preventiva.

Desde temprano, el equipo de Inspección zona Centro de Vialidad de la Provincia trabaja en el área afectada, evaluando los daños y coordinando tareas de reparación. La erosión ha creado un socavón considerable, impidiendo el paso de vehículos. Sin embargo, el corte se encuentra antes del establecimiento escolar, lo que asegura que los alumnos de Talamuyuna puedan asistir a clases sin problemas.

Las autoridades han solicitado a los conductores que respeten la señalización y eviten acercarse a la zona en trabajos. Se prevé un despliegue de recursos significativo para manejar la situación, ya que las lluvias continuas podrían empeorar las condiciones de la ruta y afectar áreas cercanas. La Dirección Provincial de Vialidad se enfoca en restablecer la normalidad en el tránsito, priorizando la seguridad de los usuarios.

Además, se están realizando trabajos de concientización sobre la importancia de evitar situaciones de riesgo durante nuevos temporales. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y a tomar precauciones al transitar por rutas afectadas.

Etiquetas: talamuyuna la rioja corte de tránsito obras públicas vialidad lluvias
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2099 articles →

Artículos relacionados

Vecinos de Villa Unión en alerta por posibles peligros en la Ruta 76 tras lluvias intensas

Emergencia en La Rioja: la Municipalidad despliega un plan ante las intensas lluvias

Condiciones críticas en rutas de La Rioja: Vialidad Nacional advierte sobre peligros por lluvias
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar