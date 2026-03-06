Temporal provoca socavón en ex Ruta 38 y afecta el tránsito hacia Talamuyuna

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un fuerte temporal de lluvia ha afectado gravemente la infraestructura vial en la ex Ruta 38, justo antes de ingresar a Talamuyuna. La creciente ha causado la destrucción total de varias alcantarillas de cemento, lo que llevó a las autoridades a implementar un corte total de tránsito de forma preventiva.

Desde temprano, el equipo de Inspección zona Centro de Vialidad de la Provincia trabaja en el área afectada, evaluando los daños y coordinando tareas de reparación. La erosión ha creado un socavón considerable, impidiendo el paso de vehículos. Sin embargo, el corte se encuentra antes del establecimiento escolar, lo que asegura que los alumnos de Talamuyuna puedan asistir a clases sin problemas.

Las autoridades han solicitado a los conductores que respeten la señalización y eviten acercarse a la zona en trabajos. Se prevé un despliegue de recursos significativo para manejar la situación, ya que las lluvias continuas podrían empeorar las condiciones de la ruta y afectar áreas cercanas. La Dirección Provincial de Vialidad se enfoca en restablecer la normalidad en el tránsito, priorizando la seguridad de los usuarios.

Además, se están realizando trabajos de concientización sobre la importancia de evitar situaciones de riesgo durante nuevos temporales. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y a tomar precauciones al transitar por rutas afectadas.